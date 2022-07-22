روسيا: دمرنا 4 أنظمة صواريخ أمريكية سريعة الحركة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن قواتها دمرت أربعة أنظمة راجمات صواريخ أمريكية سريعة الحركة في أوكرانيا، بين الخامس من يوليو حزيران و 20 من الشهر نفسه.

وذكرت في إفادة يومية: ”تم تدمير أربع قاذفات وعربة إعادة شحن لأنظمة راجمات الصواريخ الأمريكية سريعة الحركة (هيمارس)“.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير ساحة المعركة.

وكانت كييف قد رحبت باستلام ثمانية أنظمة هيمارس باعتبارها عامل تغيير محتمل لمسار الحرب، وهذه الأسلحة المتطورة أكثر دقة، وتوفر نطاقا أطول عن غيرها من منظومات المدفعية، الأمر الذي يتيح لكييف قصف أهداف روسية ومستودعات أسلحة خلف جبهات القتال.

وتتهم موسكو الغرب بإطالة أمد الصراع من خلال إمداد كييف بمزيد من الأسلحة، وقالت إن توريد الأسلحة طويلة المدى يبرر محاولات روسيا لفرض سيطرتها على مساحة شاسعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب البلاد، خارج منطقة دونباس الشرقية لحمايتها.

في السادس من يوليو تموز بعد أيام فقط من وصول أول منظومة هيمارس إلى أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت اثنتين منهم، ونشرت مقطع فيديو للضربة المزعومة.

ورفضت أوكرانيا هذه المزاعم، وقالت إنها تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتوجيه ”ضربات مدمرة“ للقوات الروسية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إنها سترسل أربعة أخرى من أنظمة هيمارس إلى أوكرانيا في أحدث حزمة دعم عسكري مقدمة إلى كييف.