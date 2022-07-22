ميلانيا ترامب: لم أعلم باقتحام "الكابيتول" لانشغالي بتصوير "سجادة"

قالت ”ميلانيا“ زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنها لم تكن تعلم بالهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) أوائل العام الماضي؛ لأنها كانت ”مشغولة جدا بتصوير سجادة“ في البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“ نقلتها ”سي إن إن“ الأمريكية، أضافت ميلانيا أنه ”في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، كنت أؤدي إحدى واجباتي كسيدة أولى للولايات المتحدة، وبالتالي لم أكن على دراية بما يحدث في نفس الوقت في مبنى الكابيتول“.

وأشارت إلى أنه ”من واجبها بصفتها السيدة الأولى القيام بأرشفة محتويات البيت الأبيض“، وهو ما علقت عليه ”سي أن أن“، أنه ”ليس صحيحا تماما“.

وأوضحت الشبكة أن ”أمين البيت الأبيض والجمعية التاريخية له هم مسؤولون في الغالب عن الاحتفاظ بسجل لمحتويات مجموعة مقر الرئيس الرسمية“.

وتابعت زوجة ترامب: ”كما هو الحال مع جميع السيدات الأوائل اللواتي سبقنني، كان من واجبي تسجيل محتويات الغرف التاريخية للبيت الأبيض، بما في ذلك التقاط صور أرشيفية لجميع عمليات التجديد“.

وأردفت: ”قبل عدة أشهر، نظمت فريقا مؤهلا من المصورين والمحافظين و المصممين للعمل معي في البيت الأبيض لضمان التنفيذ المثالي، وكما هو مطلوب، حددنا يوم 6 يناير 2021 لإكمال العمل نيابة عن أمتنا“.

ولفتت ”سي أن أن“ إلى أن ”رد ميلانيا يأتي بعد عدة أسابيع من كشف ستيفاني غريشام، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، عن تبادل رسائل نصية بينهما“.

وردت السيدة الأولى السابقة في الرسائل على تغريدة صاغتها غريشام تدعو إلى وقف أعمال العنف في ”الكابيتول“، مشيرة إلى أن ميلانيا ردت آنذاك بكلمة ”لا“، رافضة إرسال بيان ”يدين التمرد“.

وفي المقابلة مع ”فوكس نيوز“، قالت ميلانيا إنها ”لم تعرف ما كان يحدث في ذلك اليوم، على الرغم من بثه في جميع أنحاء العالم على شاشات التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت السيدة الأولى السابقة أن ”غريشام فشلت في تقديم البصيرة والمعلومات في ذلك اليوم“.

وتابعت: ”لو كنت قد أبلغت بكل التفاصيل، بطبيعة الحال، كنت سأقوم على الفور بإدانة أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول، وعلى الرغم من أن سلوك السيدة غريشام مخيب للآمال، إلا أنه ليس مفاجئا أو حادثة منعزلة“.

وردا على تصريحات ميلانيا، قالت غريشام لـ ”سي أن أن“، إن ”كل ما قالته ميلانيا هراء وهي تعرف ذلك“.

ولفتت إلى أن ”زوجة الرئيس السابق انتظرت خمسة أيام بعد أعمال الشغب في بمنى الكابيتول لتدين أعمال العنف في تغريدة على تويتر“.