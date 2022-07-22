ما علاقة طلب روسيا درون إيرانية بهجمات إسرائيل على سوريا؟

قال موقع أمريكي إن التقارير بشأن طلب روسيا مئات الطائرات بدون طيار الإيرانية لمساعدتها في حرب أوكرانيا، أثارت قلق مؤسسة الدفاع الإسرائيلية التي تعتمد على موافقة موسكو على ضرب أهداف إيرانية في سوريا، بما فيها تلك الطائرات.

وأشار موقع ”بريكينغ دفنس“ في تقرير له، يوم الخميس، إلى أن القلق الإسرائيلي كان شديدًا بشكل خاص في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران للقاء الرئيس إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لمناقشة الصراع السوري – وهي فرصة لإيران لاستخدام نفوذها الجديد لدفع الكرملين إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الغارات الإسرائيلية في سوريا.

واستدرك الموقع بالقول: ”رغم أن موسكو أدانت علنًا الضربات، على الأقل في الأيام القليلة الماضية، إلا أنه لم تكن هناك مؤشرات على أي تغيير في موقف موسكو“.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالتسوق لشراء طائرات إيرانية بدون طيار.

وقالت إن صور الأقمار الصناعية التي رفعت عنها السرية أظهرت وفدا روسيا يزور مطارا إيرانيا حيث كانت بعض تلك الطائرات معروضة.

غير أن مسؤولًا إيرانيًا كبيرًا نفى أن بلاده تساعد ”أيًا من الجانبين“ في الحرب الأوكرانية، فيما قال مسؤول آخر لاحقا إن الطائرات الإيرانية بدون طيار ”جاهزة للتصدير إلى دول صديقة“.

ولفت الموقع إلى أنه قبل اجتماع بوتين مع رئيسي، قال متحدث باسم الكرملين إن قضية الطائرات بدون طيار لن يتم مناقشتها في ذلك الوقت.

وأضاف ”بريكينغ دفنس“ قائلا: ”وجدت إسرائيل نفسها في موقف حساس منذ اندلاع الصراع الأوكراني، حيث حاولت، أحيانًا بشكل أخرق، البقاء على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا ومع روسيا، التي دعمت سوريا وساعدتها منذ فترة طويلة“.

وأوضح أنه بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين، ظهر تهديد الطائرات الإيرانية بدون طيار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط ثلاث طائرات استخدمها حزب الله اللبناني في محاولة هجوم على منصة غاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه تم إسقاط إحدى الطائرات بدون طيار بواسطة طائرة ”أف-16″، بينما تم تدمير الطائرات الأخرى بواسطة نظام صاروخ أرض-جو متوسط المدى.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عاموس جلعاد، وهو ضابط مخابرات كبير سابق إن إسرائيل تعتبر أسطول الطائرات بدون طيار الإيراني تهديدًا خطيرًا ووشيكًا.

وبحسب التقارير، نفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في الأشهر القليلة الماضية أصبحت أكثر قلقًا بشأن الطائرات بدون طيار الإيرانية.

ونقل الموقع عن مصدر دفاعي إسرائيلي قوله: ”هذه ليست جبهة جديدة، ولكن الآن ستكون الإجراءات أكثر تكرارا وأكثر عدوانية“ ضد منشآت أو شحنات الطائرات بدون طيار.