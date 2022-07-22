رئيس جديد للوزراء يؤدي اليمين في سريلانكا الغارقة في الأزمات

قال مكتب دينيش جوناواردينا اليوم الجمعة، إن النائب السريلانكي البارز أدى اليمين رئيسا جديدا للوزراء، بعد يوم من أداء رئيس جديد لليمين في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وبحسب ما نقلته ”رويترز“، فقد أدى النائب اليمين بعد ساعات فقط من قيام قوات الأمن بمداهمة مخيم احتجاج على أرض حكومية في كولومبو وإخلاء جزء منه، مع اعتقال ما لا يقل عن تسعة أشخاص مع تحرك الإدارة الجديدة لقمع المتظاهرين.

وأدى جوناواردينا، وهو وزير سابق من حزب بودوجانا بيرامونا، اليمين بحضور الرئيس رانيل ويكريميسنجه، جالسا أمام ضباط جيش بالزي الرسمي في غرفة احتشد فيها نواب ومسؤولون.

ومن المتوقع أن يؤدي باقي أعضاء مجلس الوزراء اليمين في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأججت أزمة سريلانكا، الناتجة عن سوء الإدارة الاقتصادية وتداعيات الصراع في أوكرانيا، احتجاجات شعبية استمرت شهورا وأجبرت في النهاية الرئيس جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد.

وأعلن ويكريميسنجه حالة الطوارئ بينما يسعى للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.