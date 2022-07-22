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بايدن: زيارة بيلوسي لتايوان "ليست فكرة جيدة"
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 6:13 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 6:35 GMT

بايدن: زيارة بيلوسي لتايوان "ليست فكرة جيدة"

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أن الزيارة التي تعتزم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القيام بها إلى تايوان "ليست فكرة جيدة" بنظر الجيش الأمريكي. وبصفتها

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المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أن الزيارة التي تعتزم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القيام بها إلى تايوان ”ليست فكرة جيدة“ بنظر الجيش الأمريكي.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب، فإن بيلوسي تُعتبر من أركان الدولة الأساسيين في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن أي زيارة لها إلى تايوان ستثير حتما غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، وفقا لـ“فرانس برس“.

ومع أن بيلوسي لا تتولى أي منصب في السلطة التنفيذية، إلا أن الحكومة الأمريكية ستجد نفسها محرجة حتما إذا ما قامت رئيسة مجلس النواب بزيارة إلى تايوان.

والخميس رفضت بلوسي تأكيد أو نفي ما إذا كانت ستسافر إلى الجزيرة أم لا، مشددة في الوقت عينه على أنه ”من المهم لنا أن نُظهر دعما لتايوان“.

وردا على سؤال بشأن هذه الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى الجزيرة، قال بايدن إن ”الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة، لكني لا أعرف أين نحن“.

وزار عدد من الوفود الأمريكية تايوان مؤخرا.

وهذه الجزيرة تدعمها الولايات المتحدة، لكن بكين تطالب بها كجزء من أراضيها.

وإذا زارت بيلوسي تايوان، ستصبح عندها أكبر شخصية في مؤسسة أمريكية تزور رسميا الجزيرة منذ عقود.

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