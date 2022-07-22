بعد تجميد نشاط الوكالة اليهودية.. هل تتخذ روسيا "إجراءات عقابية" ضد إسرائيل؟

يعتزم رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، إجراء حوار مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، على خلفية قرار وزارة العدل في موسكو، تجميد أعمال ”الوكالة اليهودية“ في البلاد، وفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن رئيس الوزراء يائير لابيد، ”استبق هذا الحوار، وبدأ معالجة الموضوع بطرق أخرى، بعد أن أجرى اجتماعا لتقييم الموقف، مساء الخميس، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية، فضلا عن شخصيات من هيئة الأمن القومي“.

وقرر لابيد، عقب الاجتماع، إرسال وفد مشترك يضم مندوبي مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة العدل وكذلك وزارة الهجرة والاستيعاب، إلى موسكو، الأسبوع المقبل، بهدف التيقن من ضمان عمل ”الوكالة اليهودية“ في الأراضي الروسية.

وذكرت الصحيفة، مساء الخميس، أن إسرائيل ”لا تمتلك الوقت لمعالجة تلك الأزمة، لأن وزارة العدل الروسية حددت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، موعدا لحسم القضية.

وأجرى لابيد حديثًا مع وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تمانو شطا، حول هذا الملف، وسيجري المزيد من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين من ذوي الصلة.

ونقلت الصحيفة عن لابيد القول ”أن الجالية اليهودية في روسيا مرتبطة بإسرائيل بعلاقات عميقة، وتتزايد أهميتها كلما تقدم الحوار السياسي بين قيادة البلدين.. سنواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية، من أجل عدم تجميد النشاطات المهمة التي تباشرها الوكالة اليهودية هناك“.

صفعة كبيرة

وحول تداعيات تجميد أعمال ”الوكالة اليهودية“ في روسيا، أشارت الصحيفة إلى أنها تعد ”صفعة كبيرة لمنظومة الهجرة اليهودية من روسيا إلى إسرائيل“.

ورأت أن ”الأزمة الراهنة التي بلغت ذروتها، تشكل مرحلة جديدة للتوتر بين تل أبيب وموسكو، على خلفية الحرب الأوكرانية“.

ولفتت إلى أنه ”منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اتبع رئيس الوزراء لابيد خطًا متشددًا ضد العمليات الروسية، وكان أول المسؤولين الإسرائيليين الذين انتقدوا موسكو وانضم لمنظومة الإدانات الحادة ضد الخطوات التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقت أن كان وزيرا للخارجية ورئيس الوزراء البديل“.

”انتقام“

وتسود تقديرات في إسرائيل بأن القرار الروسي بشأن ”الوكالة اليهودية“ هو قرار سياسي فقط، كنوع من ”الانتقام الروسي“، وفقًا لـ“يديعوت أحرونوت“.

وكانت مصادر روسية ذكرت في وقت سابق أن الدعوى التي أرسلت لوزارة العدل الروسية ضد ”الوكالة اليهودية“، جاءت عقب انتهاكات للقوانين المحلية، دون تحديد طبيعة هذه الانتهاكات.

وحسب الصحيفة العبرية، هناك احتمال أيضا أن تكون تلك التطورات على صلة بقرار اتخذته الحكومة الروسية بضرورة إبلاغها مُسبقا بالأنشطة التي تباشرها الوكالة.

وأرسلت وزارة العدل الروسية، الشهر الماضي، رسالة رسمية إلى ”الوكالة اليهودية“ تحمل عددا من الأسئلة والاستفسارات، تؤشر -وفقا للصحيفة- على أن السلطات الروسية ”لديها نوايا لغلق أنشطة الوكالة“.

وأوضحت أن ”الأسئلة شملت، على سبيل المثال، إذا ما كانت الوكالة تمتلك قواعد بيانات حول المواطنين الروس.

وتابعت ”يديعوت أحرونوت“ أن ”الوكالة نفت في البداية أن تكون السلطات الروسية قد عقدت العزم على غلق نشاطاتها، لكن بعد ذلك أعلنت وزارة العدل الروسية أنها طالعت وثائق خاصة بالوكالة، قدمتها الأخيرة لها، ومن ثم اتخذت قرارا بالغلق“.

ونبهت إلى أن ”الحديث يجري عن قرار من شأنه أن يضرب منظومة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل“، وأن ”الوكالة اليهودية“ تلقت خطابًا من السلطات الروسية، مطلع الشهر الجاري، وبه انتقادات بشأن الملفات التي اطلعت عليها الوزارة“.

وحسب التقديرات السائدة في إسرائيل، يعد هذا القرار ”سياسي من الدرجة الأولى، على خلفية الحرب في أوكرانيا، كما أنه على صلة بالتصريحات الحادة التي أطلقها لابيد في وقت سابق، حين كان وزيرًا للخارجية، وبعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، وهي التصريحات التي أغضبت موسكو“، بحسب تقرير ”يديعوت أحرونوت“.

وأشار التقرير إلى أن لابيد ”كان قد اتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، وانضمت إسرائيل بقيادته لقرار الإدانة الصادر عن الأمم المتحدة ضد موسكو“.

الهجمات في سوريا

وذهبت الصحيفة إلى أن ”هناك سبب آخر للقرار الروسي، يتعلق بالأنشطة المتواصلة المنسوبة لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، إذ أعربت روسيا عن غضبها على خلفية الهجمات الأخيرة التي شلَّت مطار دمشق الدولي والهجوم على ميناء طرطوس، هناك حيث تمتلك روسيا قاعدة بحرية“.

ونوه التقرير إلى أن روسيا ”كانت قد طالبت إسرائيل بتسليمها ملكية كنيسة ألكسندر في المدينة القديمة بالقدس، لكن المحكمة القُطرية بالقدس تصدت للدعوى المقدمة وأسقطتها“، مضيفا أن ”هذا القرار يعد سببا من أسباب الغضب الروسي، ومن ثم القرار الخاص بالوكالة اليهودية“.

ولم يجر لابيد اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي منذ أن انتقل إليه منصب رئيس الوزراء، كما لم يتصل بوتين به لتهنئته على توليه المنصب الجديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي ”كان قد أرسل خطابًا شخصيًا إلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وطلب منه التدخل في ملف كنيسة ألكسندر، لكن بينيت لم يحرك ساكنًا“.

ورأى التقرير أن ”هذه المشاكل تقف وراء القرار الروسي بشأن الوكالة اليهودية كورقة ضغط على إسرائيل“.

تداعيات خطيرة

وقال خبراء إسرائيليون للصحيفة، إن ”القرار الروسي يحمل تداعيات خطيرة، وأنه في حال لم تعرف إسرائيل كيفية التعاطي معه في الوقت الصحيح، ستتفاقم الأزمة“.

ونقلت عن مصدر لم تسمه القول ”إن روسيا ستكرر الأمر بالنسبة لمنظمات يهودية أخرى، مثل مكتب الاتصال الخاص بمنظمة (ناتيف)، التي تعمل على تجهيز وتسهيل إجراءات من يعتزمون الهجرة من روسيا إلى إسرائيل“.

وبين المصدر أن ”تجميد أنشطة الوكالة سيحمل تداعيات خطيرة على إمكانية هجرة من يمتلكون حق العودة، إذ تشكل الوكالة ذراعا مركزية مهمة للحكومة الإسرائيلية ولوزارة الهجرة والاستيعاب، ولمنظومة استيعاب الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم، ولعبت دورا في هجرة 22 ألف يهودي من روسيا العام الماضي وحده“.