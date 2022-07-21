أفادت وكالة ”رويترز“، في وقت متأخر من ليل الخميس، بسماع دوي انفجارات في دمشق، عقب هجوم إسرائيلي جديد.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات السورية الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.

ولم تتوفر معلومات إضافية عن وجود خسائر حتى الآن.