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دوي انفجارات في دمشق عقب "هجوم إسرائيلي" جديد
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 22:02 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 22:35 GMT

دوي انفجارات في دمشق عقب "هجوم إسرائيلي" جديد

أفادت وكالة "رويترز"، في وقت متأخر من ليل الخميس، بسماع دوي انفجارات في دمشق، عقب هجوم إسرائيلي جديد. ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات

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المصدر: رويترز

أفادت وكالة ”رويترز“، في وقت متأخر من ليل الخميس، بسماع دوي انفجارات في دمشق، عقب هجوم إسرائيلي جديد.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات السورية الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.

ولم تتوفر معلومات إضافية عن وجود خسائر حتى الآن.

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