تركيا: روسيا وأوكرانيا توقعان غدا اتفاقا حول تصدير الحبوب

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بيان اليوم الخميس، إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون غدا الجمعة لتوقيع اتفاق اقترحته الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة على البحر الأسود.

وذكر البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم توجهه إلى إسطنبول، سيحضر مراسم التوقيع مع أردوغان في قصر دولما بهجة الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق بين روسيا و أوكرانيا بشأن تصدير الحبوب، مطالبة موسكو بتنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ”نرحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن ما يهمنا الآن هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الأسواق العالمية“.

وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا بأن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيجتمعون لمناقشة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وأوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حينها أنه ”تم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ومبادئ عامة لشحن الحبوب والمنتجات الغذائية“.

وقال إن المسائل التقنية مثل تشكيل مركز مراقبة في إسطنبول، وتحديد الطرق الآمنة، ونقاط التفتيش عند مخارج ومداخل الموانئ، كانت على جدول الأعمال.