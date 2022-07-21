إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس "كورونا"

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا.

وتابع أن بايدن يعاني من أعراض طفيفة للغاية، وأنه سيخضع للعزل الذاتي في البيت الأبيض، ويواصل القيام بكافة مهامه خلال هذا الوقت.

وذكر كيفين أوكونور طبيب بايدن في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

وقال أوكونور في رسالته إلى المتحدثة كارين جان بيير، إن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن مساء الأربعاء، مضيفا أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.