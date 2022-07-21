رئيس بيلاروسيا: وقف الحرب بيد أوكرانيا

رأى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، في مقابلة حصرية مع ”فرانس برس“ اليوم الخميس، أن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف إلا إذا قبلت كييف بخسائرها وتفاوضت مع روسيا.

وقال لوكاشنكو، الحليف الرئيس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ”كل شيء رهن بأوكرانيا.. في اللحظة الراهنة يمكن للحرب أن تنتهي في ظروف أفضل بالنسبة لأوكرانيا.. عليها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، وتوافق على عدم تهديد روسيا بعد اليوم“.

واعتبر لوكاشنكو أن الغرب أراد نزاعًا مع روسيا و“تسبب بالحرب في أوكرانيا“.

وأضاف ”لقد رأينا أسباب هذه الحرب.. السبب هو أنه لو لم تسبق روسيا حلف شمال الأطلسي، لكنتم أنتم (الغربيون) نظمتم صفوفكم ووجهتم ضربة إليها.. إنكم السبب وأنتم تطيلون هذه الحرب“.

ودعا رئيس بيلاروسيا الغرب وأوكرانيا وروسيا لوضع حد للنزاع لتجنب السقوط في ”هاوية حرب نووية“.

وقال: ”فلنتوقف.. ينبغي عدم المضي قدمًا. (الذهاب) أبعد هو الهاوية. (الذهاب) أبعد هو الحرب النووية. يجب ألا تصل الأمور إلى هذا الحد“، داعيًا إلى ”وقف هذه الفوضى والحرب في أوكرانيا“.