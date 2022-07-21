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أخبار

الكرملين يعلق على شائعات تدهور صحة بوتين
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 10:17 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 11:10 GMT

الكرملين يعلق على شائعات تدهور صحة بوتين

قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا شائعات حول معاناته من مشاكل صحية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين،

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المصدر: رويترز

قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا شائعات حول معاناته من مشاكل صحية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن هناك تكهنات تدور في الغرب بشأن صحة الرئيس في الأشهر الأخيرة، لكن التقارير التي تفيد بأنه مريض ”ما هي إلا تقارير زائفة“.

وحول العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قال بيسكوف: ”إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها“.

وأضاف: ”حتى أشد العقوبات لم تنجح في دفع الدول لتغيير موقفها“.

وعن أزمة الغاز الروسي مع الدول الأوروبية قال المتحدث باسم الكرملين، إن جميع الصعوبات في توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا سببها القيود الغربية.

وفي اتصال مع الصحفيين قال بيسكوف إن روسيا تظل ”جزءا مهما للغاية ولا غنى عنها في أمن الطاقة الأوروبي“.

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