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المخابرات الأمريكية تحسم الجدل بشأن صحة بوتين
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 8:10 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 9:20 GMT

المخابرات الأمريكية تحسم الجدل بشأن صحة بوتين

قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية"، واضعًا بذلك حدًّا للشائعات المستمرة

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قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بصحة جيدة للغاية“، واضعًا بذلك حدًّا للشائعات المستمرة التي تؤكد أن الرئيس الروسي يعاني المرض بينما يواصل حربه على أوكرانيا.

https://twitter.com/EremNews/status/1550042318471823362

وأشار بيرنز، خلال حديثه في منتدى ”آسبن“ الأمني، عبر الإنترنت، إلى أن إعلانه ”لم يكن حُكمًا استخباراتيًّا رسميًّا“. ومع ذلك، وبالنظر إلى موقفه، فإن تعليق بيرنز ينسف المزاعم بشأن صحة بوتين.

وأمضى بيرنز، وهو دبلوماسي سابق قام بجولتين في موسكو، الكثير من ظهوره في ”أسبن“ وهو يرد على أسئلة حول روسيا والحرب في أوكرانيا.

وقال عندما سئِل عن صحة بوتين: ”بقدر ما نستطيع أن نقول، إنه يتمتع بصحة جيدة للغاية“.

ويأتي حديث بيرنز، خلال المنتدى الأمني، بعد يوم من زيارة بوتين لإيران، حيث التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وفي وقت سابق اعتبر رئيس أركان وزارة الدفاع البريطانية توني راداكين، أن كل الأقاويل بشأن صحة بوتين ما هي إلا مجرد أمنيات، ونفى تمامًا كل المزاعم عن حالة الرئيس الروسي الصحية.

 

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