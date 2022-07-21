ساديو مانيه

حسن أبو السعود

وسام السويلمي

بوتين منتظرا

علا الفارس

مودل روز

جسار الوادعي

إلهان عمر
أظهر المزيد

أخبار

رئيس الحكومة الإيطالية دراجي يجتمع بالرئيس وتوقعات باستقالته
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 7:45 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 8:05 GMT

رئيس الحكومة الإيطالية دراجي يجتمع بالرئيس وتوقعات باستقالته

أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي البرلمان، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا وسيبلغه بنواياه، بعد سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية

+A -A
المصدر: رويترز

أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي البرلمان، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا وسيبلغه بنواياه، بعد سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.

وقالت مصادر سياسية إنه سيستقيل، ما يفتح الطريق دون شك لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play