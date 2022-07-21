رئيس الحكومة الإيطالية دراجي يجتمع بالرئيس وتوقعات باستقالته

أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي البرلمان، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا وسيبلغه بنواياه، بعد سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.

وقالت مصادر سياسية إنه سيستقيل، ما يفتح الطريق دون شك لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول.