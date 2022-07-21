أوغلو: تركيا لم تنفذ أية هجمات في دهوك العراقية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده لم تنفذ أية هجمات تستهدف المدنيين في محافظة دهوك العراقية، حيث أسفرت ضربة جوية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، وفقا لـ“رويترز“.

وأضاف: ”يجب على السلطات العراقية ألا تسقط في هذا الفخ“.

ورفضت تركيا، يوم الأربعاء، اتهامات مسؤولين عراقيين ووسائل إعلام رسمية بأنها نفذت الهجوم على منتجع جبلي في دهوك.

وقال جاويش أوغلو لقناة ”تي.آر.تي“ الإخبارية الحكومية، إن العمليات العسكرية التركية في العراق تستهدف دائما حزب العمال الكردستاني المحظور، مضيفا أن ”الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون“.

وتابع: ”التقارير التي تحمل تركيا مسؤولية الهجوم ما هي إلا محاولات من جانب حزب العمال الكردستاني لعرقلة جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب“.

من جهة اخرى، قال أوغلو إن تركيا ”لا تطلب الإذن مطلقا من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا“، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف: ”يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب“، محذرا ”يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع“.

وتشن تركيا بشكل متكرر غارات جوية على شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتصنف أنقرة الجماعتين ضمن المنظمات ”الإرهابية“.

وبدأ حزب العمال الكردستاني في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.

وقُتل أكثر من 40 ألفا في الصراع الذي كان يتركز في الماضي بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا حيث يسعى حزب العمال الكردستاني لإقامة دولة كردية.