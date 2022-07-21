ترامب يودّع زوجته السابقة إيفانا في جنازة بنيويورك

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ودّع الرئيس السابق دونالد ترامب وأبناؤه الأكبر سنا في كنيسة في نيويورك الأربعاء، زوجته الأولى إيفانا التي توفَّت الأسبوع الماضي عن 73 عاما.

وانضم دون جونيور وإيفانكا وإريك ترامب إلى والدهم والسيدة الأولى السابقة ميلانيا في جنازة والدتهم في كنيسة ”سانت فنسنت فيرير“ في مانهاتن.

ودخل الرئيس الأمريكي السابق وميلانيا من باب جانبي، وفق مصوّر في الوكالة، فيما أجريت المراسم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وخلال المراسم، قال إريك ترامب أمام الحاضرين إن والدته المولودة في تشيكيا كانت ”تجسيدا للحلم الأمريكي“، وفق ما أوردت صحيفة ”نيويورك بوست“.

أما إيفانكا فوصفت والدتها بأنها ”رائدة“ خلال مراسم الجنازة الكاثوليكية التي وصفت بأنها ”احتفال بالحياة“.

وتوفَّت إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس متأثرة بـ“جروح سببتها ضربة قوية“ عرضية على جذعها بعد سقوطها على درج منزلها.

وتزوجّت عارضة الأزياء إيفانا ترامب التي ترعرعت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1977 دونالد ترامب الذي كان حينها مطوّرا عقاريا، وأنجبت طفلهما الأوّل دونالد الابن في وقت لاحق من العام.

وقد رزقت الراحلة وزوجها بإيفانكا في 1981 وإريك في 1984.

وخلال ثمانينيات القرن المنصرم، كان الزوجان ترامب من الأكثر شهرة في نيويورك.

ونمت قوة الزوجين وشهرتهما مع ازدهار أعمال دونالد ترامب، وتولّت إيفانا أدوارا رئيسة في امبراطوريّته العقاريّة.

وأدى التباعد الكبير بينهما الذي يُشاع أنه كان نتيجة لعلاقة دونالد بالممثلة مارلا ميبلز، إلى توفير محتوى مثير لصحف نيويورك.

وحدث الطلاق بين دونالد ترامب وإيفانا مطلع التسعينيات، وفي 1993 تزوج الرئيس المستقبلي ميبلز.

وحققت إيفانا ترامب نجاحا في عمل تجاري خاص في مجالات الأزياء والمجوهرات ومنتجات التجميل وألفت عددا من الكتب.

تزوجت الراحلة أربع مرات في حياتها، مرة قبل زواجها من دونالد ترامب ومرتين بعد ذلك.