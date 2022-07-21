صحف عالمية: أوديسا الأوكرانية على رادار روسيا.. والعدوان التركي يهدد أقليات سوريا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وسط حديث عن هدف توسعي روسي بضم مدينة ”أوديسا“ الأوكرانية الساحلية الإستراتيجية.

وكشفت صحف أن حرب أوكرانيا وموجة الحر التي تجتاح أوروبا منذ أيام، قد فاقمتا معاناة الدول في تحمل التكاليف الباهظة للأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم منذ جائحة ”كورونا“، بالإضافة إلى ارتقاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي سوريا، اعتبرت صحف أن ”العدوان التركي“ المخطط له على شمال غرب البلاد يهدد ملايين المدنيين، وخاصة الأقليات الدينية والعرقية.

أوديسا.. هدف موسكو

بعد أن أفادت تقارير غربية أخيرا بنية موسكو ضم مناطق أخرى في أوكرانيا، وبعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تكتفي فقط بشرق أوكرانيا، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن الكرملين يخطط بشكل جدي للسيطرة على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقالت المجلة إن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا ستبدأ على الأرجح ”هجومًا كبيرًا“ آخر في أوكرانيا أوائل العام المقبل، بما في ذلك محاولة محتملة للتقدم في مدينة أوديسا الإستراتيجية المحاصرة، في محاولة للاستيلاء على الساحل الجنوبي الغربي وعزل أوكرانيا عن البحر.

وأوضحت المجلة أن ميناء أوديسا الحيوي يعتبر مركز عبور مهمًّا لصادرات الحبوب الأوكرانية، والتي تمثل سدس إمدادات الذرة العالمية وثمن إمدادات القمح العالمية.

وأضافت المجلة أن المسؤولين الغربيين الحاليون والسابقون يحذرون من أنه إذا استولت القوات الروسية على الميناء، فسوف يمثل ذلك ضربة مدمرة، ويمنح موسكو سيطرة أكبر على الإمدادات الغذائية العالمية.

ونقلت المجلة عن مسؤول غربي – طلب عدم الكشف عن هويته – قوله: ”أوكرانيا ستواجه هجوما روسيا خطيرا للغاية العام المقبل. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا ليس فقط لمنحهم المعدات ولكن أيضا إعداد الجنود بشكل جيد لمحاولة التغلب على هذه الخطط“.

من جهته، قال عضو البرلمان الأوكراني من منطقة أوديسا، أوليكسي غونشارينكو، للمجلة: ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدرك أنه لا يستطيع أن يأخذ كييف.. لذلك، ربما تكون أوديسا هي الهدف الأكبر له“.

وأضاف: ”بوتين، يريد عزل أوكرانيا عن البحر.. يحتاج هذا الجزء الشمالي من البحر الأسود.. إنه يريد هذا الممر المؤدي إلى ترانسنيستريا،“ في إشارة إلى دويلة انفصالية ضيقة مدعومة من روسيا في مولدوفا على الحدود مع أوكرانيا.

وأكد غونشارينكو، الذي يزور واشنطن هذا الأسبوع للضغط من أجل حصول بلاده على مزيد من الأسلحة الأمريكية، أن بوتين، لن يكون قادرا على شن أي هجوم ضد أوديسا ”إلا بعد تعافي القوات الروسية من حملة دونباس“.

وأشارت ”فورين بوليسي“ إلى أن روسيا كانت حاولت تطويق المدينة الساحلية من 3 جهات بداية الحرب، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المدينة برا.

ونقلت المجلة عن مسؤولين غربيين تحذيرهم من أنه إذا ما انتزعت روسيا جزءًا من جنوب غرب أوكرانيا، مثل: أوديسا، فسيكون ذلك ”كارثيا من الناحية الإستراتيجية“ بالنسبة لكييف، موضحين أن الاستيلاء الروسي على ”أوديسا“ من شأنه أن يقطع أوكرانيا عن بقية البحر الأسود ويتركها دولة غير ساحلية تمامًا.

وقالت المجلة: ”تأتي المخاوف من هجوم كبير آخر للكرملين إذ من المرجح أن يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون وأتراك والأمم المتحدة هذا الأسبوع، للسماح لكييف باستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود، حيث تقطعت السبل بأكثر من 20 مليون طن من المواد الغذائية في الممر المائي“.

ورأت المجلة أن ”هجوما روسيا آخر – لا سيما هجوم يستهدف أوديسا – من المحتمل أن يعرض للخطر أي صفقة محتملة، ويترك بعض البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم التي تعتمد على صادرات الحبوب الأوكرانية – مثل: بنغلاديش، ومصر، وباكستان – في حالة يرثى لها“.

معاناة أسواق الطاقة

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الحرب في أوكرانيا وموجة الحر التي تضرب أوروبا منذ أيام، قد قلبتا إمدادات الطاقة العالمية وزادتا من المعاناة، ودفعتا بعض أكبر الاقتصادات في العالم إلى صراع يائس لتأمين الكهرباء لمواطنيها.

وقالت الصحيفة: ”وجدت أوروبا نفسها هذا الأسبوع، في حالة يرثى لها، حيث أدت درجات الحرارة القياسية إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء، كما أجبرت على خفض حاد في الطاقة من المحطات النووية في المنطقة لأن الحرارة الشديدة جعلت من الصعب تبريد المفاعلات“.

وأضافت: ”ومما زاد الطين بلة، أبقت روسيا، التي وفرت لعقود الكثير من الغاز الطبيعي لأوروبا، القارة في حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستستأنف تدفقات الغاز في وقت لاحق من الأسبوع الجاري عبر خط أنابيب رئيس“.

وتابعت الصحيفة: ”أوروبا ليست وحدها التي تشعر بآثار اضطراب الطاقة، حيث أمرت الصين المصانع بخفض استخدام الكهرباء جراء درجات الحرارة المرتفعة، كما عانت الولايات المتحدة من ارتفاع الحرارة“.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إن أكبر تأثير لأزمة الطاقة العالمية يتمثل في قدرة العالم على إبطاء تغير المناخ، حيث يعد حرق الوقود الأحفوري السبب الرئيس للاحترار العالمي، حيث تحبس الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي حرارة الشمس؛ ما يرفع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية ويؤجج ظواهر الطقس العنيفة، بما في ذلك الحرارة القياسية.

وأوضح المحللون، وفقا لـ“نيويورك تايمز“، أن ”الدول الأكثر ثراء في العالم، هي المسؤولة عن أجيال من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تدمر المناخ وتؤذي الفقراء“.

وفي الأيام الأخيرة، أدت درجات الحرارة الشديدة في معظم أنحاء أوروبا الغربية، إلى اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق في فرنسا واليونان وإيطاليا وتسببت في وفاة أكثر من 1000 شخص في البرتغال وحدها.

ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية عن محللين وتجار قولهم، إنهم لا يتوقعون أن يقوم بوتين بإيقاف تدفق الغاز تمامًا، لأن ذلك يعتبر ”خيارا متطرفا من شأنه أن يغرق أوروبا في ركود عميق ويترك الملايين من الناس دون تدفئة“.

وأضافوا أنه بدلا من ذلك، سيسمح الزعيم الروسي بتدفق الغاز، وهي إستراتيجية من شأنها أن تحافظ على ارتفاع الأسعار، وتزيد من الإيرادات لتمويل الحرب وتسمح للكرملين بالاحتفاظ بنفوذه.

وقال الرئيس المؤسس لمركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي والسفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد الأوروبي، ريتشارد مورنينغستار، للصحيفة: ”يمكنه ،(بوتين)، ممارسة ألعاب مع أوروبا.. إنه رجل سابق في المخابرات.. إنه يلعب ألعابًا نفسية وذهنية ويأمل أن يتمكن من إخضاع أوروبا على ركبتيها بينما يستمر في جني بعض المال“.

ووفقا لـ“الجورنال“، يرى خبراء الطاقة أن هدف بوتين، هو تقسيم التحالف الغربي ضده عن طريق وقف إمدادات الطاقة، والتي بدورها ستقوض الدعم الأوروبي لأوكرانيا وتضع حلفاء ”الناتو“ ضد بعضهم بعضا حيث تحاول كل دولة تأمين إمدادات الغاز لمواطنيها.

العدوان التركي.. ومأساة الأقليات في سوريا

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن العدوان التركي الجديد المزعوم على شمال سوريا يهدد المدنيين بشكل كبير وخاصة الفئات الأكثر ضعفا في البلاد.

وقالت المجلة إنه على سبيل المثال، سيواجه الناجون من الإبادة الجماعية لتنظيم ”داعش“ بحق هذه الأقليات، بما في ذلك المسيحيون واليزيديون والأقليات الدينية الأخرى في المنطقة، خطر العدوان التركي الذي يهدد الهياكل والمؤسسات الاجتماعية التي تم بناؤها لحمايتهم.

وأوضحت المجلة أنه منذ عام 2016، اجتاحت تركيا شمال سوريا 3 مرات، ووسعت أراضيها مع كل توغل متتال تحت ”ذريعة مكافحة الإرهاب“، مشيرة إلى أنه على أرض الواقع، تسيطر على هذه الأراضي الآن عناصر ”إرهابية“ مدعومة من أنقرة، مثل فصيل ”الجيش السوري الحر“.

وحذرت المجلة من أنه إذا صدقت تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، فيمكن أن تؤدي إلى تشريد ما يزيد عن مليون شخص، مشيرة إلى أن العدوان لا يمثل تهديدًا مباشرًا فقط لمصالح وأراضي وسبل عيش هذه الأقليات، ولكن أيضًا على حياة أفرادها.

وذكرت المجلة: ”تهديد أردوغان، العلني والمستمر لا يترك مجالًا للشك في نواياه.. ولا يخفى على أحد في واشنطن أن السفارة التركية تسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة لمثل هذه الخطوة“.

وأضافت: ”إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بالدفاع عن بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في المنطقة، فعليها أن توضح لأردوغان، أن العمل العدواني سيقابل بعواقب سريعة ومؤكدة“.

وتابعت: ”لا تقوم تركيا بطرد الأقليات العرقية والدينية الأخرى فحسب، بل تسعى أيضًا إلى استبدالهم بما يقرب من 3.6 مليون لاجئ سوري، معظمهم من العرب، متواجدين داخل الحدود التركية حاليا.. إن أي عمل من أعمال العدوان غير المبرر سوف يتفاقم بفعل التطهير العرقي والاستبدال“.

وكان أردوغان، استغل ”قمة طهران“ التي عقدت يوم الثلاثاء، مع نظيريه الإيراني والروسي لإثارة الحجة لمزيد من التوغل التركي في شمال غرب سوريا.. وحذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أردوغان من أي غزو آخر، مشيرًا إلى أن ”التوغل العسكري لسوريا سيفيد الإرهابيين“.