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أخبار

مدير الـ"سي آي إيه": نحو 15 ألف روسي قتلوا في حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 20 يوليو 2022 23:31 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 0:05 GMT

مدير الـ"سي آي إيه": نحو 15 ألف روسي قتلوا في حرب أوكرانيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن

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المصدر: رويترز

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل وربما 45 ألف جريح.

وأضاف بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو: ”أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل (من القوات الروسية) وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين. لذا فإنه قدر كبير من الخسائر“.

وتابع: ”والأوكرانيون عانوا أيضا، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن، كما تعلمون، الخسائر البشرية كبيرة“.

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