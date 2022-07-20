دراغي يطالب بالوحدة في إيطاليا ثمنا لبقائه رئيسا للوزراء

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم الأربعاء، إلى الوحدة في صفوف ائتلافه الواسع ثمنا لبقائه في منصبه.

يأتي ذلك، بعدما رفض الرئيس الإيطالي، استقالة دراغي الأسبوع الماضي في أعقاب نزاع حكومي.

وحدد دراغي سلسلة من المشكلات التي تواجه البلاد تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار.

وقال إن الأحزاب السياسية بحاجة إلى دعمه إذا واصل قيادة البلاد إلى انتخابات مقررة في النصف الأول من 2023.

وتساءل دراغي في كلمة أمام الغرفة العليا في البرلمان: ”هل الأحزاب وأنتم (البرلمانيون) على استعداد لإعادة بناء هذا الاتفاق؟“، مضيفا أن هذا ما يطالب به الإيطاليون.

وقدم دراغي استقالته الأسبوع الماضي، بعدما رفضت حركة ‭5‬ نجوم دعم الائتلاف في تصويت برلماني على الثقة.

ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا استقالة دراغي، وطلب منه العودة إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إنعاش إدارته التي تعمل منذ 18 شهرا.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشيوخ كلمة دراغي لعدة ساعات، ومن المتوقع أن تصدر نتيجة التصويت عليها بحلول الساعة 7:30 مساء (1730 بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أيضا إجراء نقاش حول مستقبل الحكومة في مجلس النواب غدا الخميس.

وكان الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي يحظى بدعم كافٍ للبقاء في منصبة دون حركة 5 نجوم، لكنه يرفض حتى الآن هذا الخيار؛ لأن تفويضه الأصلي كان ينص على قيادة ائتلاف وحدة وطنية يتضمن أحزابا من كافة أرجاء الطيف السياسي.

وفي تعقيد للجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات، قال حزب الرابطة اليميني وحلفاؤه من حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) إنهم لا يريدون تقاسم السلطة مع حركة 5 نجوم بعد الآن.

وإذا قرر دراغي أن الحكومة لم يعد بإمكانها مواصلة العمل، فمن المرجح أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم تشهد إيطاليا انتخابات في الخريف منذ الحرب العالمية الثانية؛ لأن هذه الفترة تخصص عادة لوضع الموازنة.