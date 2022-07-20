هل انتقم أردوغان من بوتين قبيل المحادثات في طهران؟

ترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حالة من الانتظار والتململ لمدة 50 ثانية قبيل محادثات جرت بينهما في طهران أمس الثلاثاء، ما دفع وسائل إعلام تركية إلى تشبيه ما جرى بما فعله بوتين معه ومع قادة آخرين في الماضي.

كان الاجتماع الذي عقد في إيران الأول بين بوتين وزعيم دولة من حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ منذ غزو روسيا أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأظهر مقطع مصور وزعته الرئاسة التركية بوتين واقفا أمام مقعده وعلمي البلدين، وكانت يداه متشابكتين وفمه يتمتم قبل أن تتغير وضعيته بظهور أردوغان ويرفع يديه إلى جنبيه.

وقال أردوغان بينما تبادل الابتسامات مع بوتين وصافحه ”أهلا، كيف حالك، على ما يرام؟“.

وعقدت وسائل إعلام مقارنات مع مواقف ترك فيها بوتين قادة عالميين في حالة انتظار كان أبرزها في موسكو عام 2020 عندما ترك أردوغان في انتظاره لقرابة دقيقتين قبيل اجتماع بينهما.

وتساءل موقع ”تي 24“ الإخباري الإلكتروني التركي في عنوان ”هل كان ذلك انتقاما؟“.