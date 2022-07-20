مقتل 6 من الشرطة العراقية في هجوم لداعش

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل ستةٌ من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية وأصيب 7 آخرون في هجوم وقع ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم داعش، كما أفاد مصدر عسكري.

وقال المصدر، الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته، إن ”ستة عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح“.

وأضاف أن ”عشرة إلى 15 عنصراً في تنظيم الدولة الإسلامية قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). وطال الهجوم أكثر من ساعة“.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم بعد.

ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسيطر داعش على مناطق شاسعة في عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، لا تزال خلايا منه تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن وتستهدف بين الحين والآخر مواقع عسكرية.

وأواخر نيسان/أبريل، قتل جنديان عراقيان في تفجير انتحاري شمال بغداد.

وتنفّذ القوات العراقية مراراً عمليات لملاحقة المتبقين من عناصر التنظيم.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير 2022 إلى أن التنظيم ”حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين“.

وكان آخر انفجار دموي في العاصمة وقع في تموز/يوليو 2021، عشية عيد الأضحى، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال.

وأعلن العراق رسمياً في التاسع من كانون الأول/ديسمبر أنّ وجود قوات ”قتالية“ أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأنّ المهمّة الجديدة للتحالف الدولي الذي جاء لمساعدة العراق في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، استشارية وتدريبية فقط.

ولا يزال 2500 عسكري أمريكي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.