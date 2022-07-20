"فأل خير".. إيران تشيد باعتزام الإمارات إرسال سفيرها لطهران

أشادت إيران، اليوم الأربعاء، باعتزام دولة الإمارات إرسال سفيرها إلى طهران، واصفة الخطوة بـ“الإيجابية“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأربعاء، إن ”طهران تأخذ اعتزام الإمارات العربية المتحدة إرسال سفيرها إلى طهران على أنه فأل خير“.

واعتبر كنعاني أن ذلك ”علامة على تكوين أجواء إيجابية جديدة في المنطقة، فالعلاقة مع دولة الإمارات واسعة ومتنوعة“، وفقا لقوله.

وكان مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش قال، الجمعة، في لقاء مع صحافيين عبر الفيديو، إن ”الإمارات تعمل على إرسال سفير لطهران، مع سعيها لإعادة بناء العلاقات معها“، مضيفا أن ”النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي“.

وأَضاف: ”محادثاتنا مستمرة.. نحن نعمل على إرسال سفير إلى طهران. كل مجالات إعادة بناء العلاقات جارية“.

ولكنه أضاف أن ”أبوظبي لا تزال تتشارك مخاوف تتعلق بأنشطة إيران في المنطقة لكنها تريد العمل بجد لإيجاد حلول دبلوماسية“.

وبدأت الإمارات التعامل مع إيران في عام 2019 بعد هجمات على ناقلات قرب مياه الخليج وعلى البنية التحتية للطاقة بالسعودية، وتجري محادثات مباشرة معها منذ ذلك الحين.