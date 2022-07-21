روسيا: ليس هناك اتصالات مع أمريكا بشأن محادثات السلام الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة اليوم الخميس، إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، إن الإمارات والسعودية عرضتا الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.
#بوتين: #السعودية و #الإمارات عرضتا الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية#إرم_نيوز #أوكرانيا #روسيا #Ukraine #RussiaUkraineWar #Putin pic.twitter.com/n0A0y71IHi
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 20, 2022
وأضاف للصحفيين في تصريحات تلفزيونية بعد زيارته إيران أن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط ما وصفه باتفاق سلام أولي أُبرم في مارس/ آذار.
وردا على سؤال بشأن اجتماع محتمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بوتين إن كييف لم تلتزم ببنود اتفاق السلام الأولي الذي قال إنه ”أُنجز عمليا“ في مارس/ آذار، دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف: ”النتيجة النهائية بالطبع.. تعتمد على استعداد الأطراف المتعاقدة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، اليوم نرى أن السلطات في كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة“.