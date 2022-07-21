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روسيا: ليس هناك اتصالات مع أمريكا بشأن محادثات السلام الأوكرانية
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 9:36 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 9:40 GMT

روسيا: ليس هناك اتصالات مع أمريكا بشأن محادثات السلام الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة اليوم الخميس، إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا. وقال

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المصدر: فريق التحرير

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة اليوم الخميس، إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، إن الإمارات والسعودية عرضتا الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف للصحفيين في تصريحات تلفزيونية بعد زيارته إيران أن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط ما وصفه باتفاق سلام أولي أُبرم في مارس/ آذار.

وردا على سؤال بشأن اجتماع محتمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بوتين إن كييف لم تلتزم ببنود اتفاق السلام الأولي الذي قال إنه ”أُنجز عمليا“ في مارس/ آذار، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف: ”النتيجة النهائية بالطبع.. تعتمد على استعداد الأطراف المتعاقدة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، اليوم نرى أن السلطات في كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة“.

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