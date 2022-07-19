واشنطن: زيارة بوتين إلى إيران تكشف مدى عزلة روسيا

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين، الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، هذا الأسبوع، توضح مدى العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وأجرى بوتين محادثات مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في إيران، الثلاثاء، في أول زيارة للرئيس الروسي خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ غزو موسكو لأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط.

وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات قادرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها، ونفى وزير الخارجية الإيراني ذلك.

وقال كيربي إنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن إيران زوّدت روسيا بطائرات مسيرة.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، في أول زيارة له خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ غزو أوكرانيا، حيث عقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي بخصوص الصراع السوري.

وأكدت إيران وروسيا وتركيا، تصميمها على مواصلة التعاون ”للقضاء على الإرهابيين“ في سوريا، وذلك في بيان مشترك بختام قمة ثلاثية عقدت، الثلاثاء، في طهران، تأتي في ظل تلويح أنقرة بشنّ عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

وأعربت الدول الثلاث عن تصميمها ”على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية“.

وأعربت عن ”رفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة الى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة“.