أمريكا تتهم روسيا بالسعي إلى ضمّ مزيد من الأراضي الأوكرانية

اتّهم البيت الأبيض، الثلاثاء، روسيا بـ“السعي إلى ضمّ الأراضي الأوكرانية“ التي سيطرت عليها، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن موسكو تستخدم ”الطريقة“ نفسها التي استخدمتها عندما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، في 2014.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن ممثلي موسكو في هذه المناطق ”سينظّمون استفتاءات مزيفة بشأن الانضمام إلى روسيا ربما، في أيلول/سبتمبر، خلال الانتخابات المحلية الروسية“.

في السياق، أعلنت كييف، الثلاثاء، أنها تحضّر ضربة موجعة لروسيا في البحر الأسود، إذ قال فولوديمير هافريلوف نائب وزير الدفاع الأوكراني إن ”أوكرانيا تستعد لتدمير أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود بأسلحة غربية، وتستعد أيضًا لاسترجاع شبه جزيرة القرم“.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن“ الجيش الأوكراني كان يبني قدراته الصاروخية المضادة للسفن للحماية من التهديد الروسي، وأن بلاده كانت تنتظر استلام أسلحة بعيدة المدى من الدول الأخرى الداعمة لشن هجوم على القوات الروسية“، مؤكدًا أن ”استهداف الأسطول الروسي أمر لا مفر منه وضروري لضمان أمن الشعب الأوكراني“.

وقال تقرير فرنسي، إن الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تلعب دورًا حاسمًا في ”إرباك“ الجيش الروسي، ومنعه من التقدم على الأرض.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنه ”تم تدمير العشرات من مخازن الأسلحة الروسية في المنطقة الأوكرانية المحتلة بأسلحة بعيدة المدى قدمتها واشنطن، حيث تخطط كييف لتوسيع الهجمات إلى شبه جزيرة القرم، وهو أمر حاسم في النظام اللوجستي الروسي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”القوات والمخابرات الأوكرانية تعمل في هذه المرحلة على إضعاف الوجود الروسي في القرم“.

وذكرت أن ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، قد حدد، يوم الأحد الماضي، في خطاب تلفزيوني، جسر القرم (الذي تم بناؤه بعد 4 أعوام من ضم شبه الجزيرة من قبل روسيا) وأهدافًا أخرى في هذه المنطقة على أنها ”ستكون عرضه للتدمير من أجل سلامة أوكرانيا“.

وتمثل ”القرم“ محورًا لنقل الأسلحة الروسية إلى جنوب أوكرانيا، ووعدت كييف بإعادة شبه الجزيرة، التي نجت من القتال الذي بدأ، في 24 شباط/ فبراير الماضي.

ولفت سكيبيتسكي، إلى أن جيشه سيحصل قريبًا على صواريخ ”أم جي أم“ الموجهة الأمريكية، والتي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

وتقع أقرب منطقة يسيطر عليها الجيش الأوكراني على بعد 270 كيلومترًا، ما يجعلها في مرمى هذه الصواريخ.