رئيس الوزراء الإسرائيلي "يطير" فوق حقل كاريش ويهدد حزب الله

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، جولة فوق حقل الغاز ”كاريش“ المتنازع عليه مع لبنان، والذي أطلق حزب الله اللبناني خلال الأسابيع الماضية نحوه عددًا من الطائرات المسيرة.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على ”تويتر“، مقطع فيديو، يظهر لابيد وهو يحلق بطائرة مروحية فوق حقل الغاز، قائلًا: ”تكمن في مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل إمكانات من شأنها أن تساهم بحل أزمة الطاقة العالمية“.

رئيس الوزراء يائير لابيد حلق اليوم فوق منصة كاريش وقال: "تكمن في مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل إمكانات من شأنها أن تساهم في حل أزمة الطاقة العالمية، حيث يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أسرع وقت ممكن. pic.twitter.com/frj87yBTDs — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 19, 2022

وأضاف لابيد: ”يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أسرع وقت ممكن“.

وتابع يائير لابيد: ”تشكل المنصة الجديدة مستقبل دولة إسرائيل في مجال الطاقة، وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا سيستفيد منها كل إسرائيلي في المستقبل المنظور“، بحسب قوله.

وأشار الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن لابيد تلقى إحاطة من الجهة المهنية خلال التحليق فوق المنصة.

وسبقت ذلك، جولة قام بها لابيد برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، برفقة عدد من القادة العسكريين في الجيش، وفق ما أورد حسابه الرسمي بـ“تويتر“.

وهدد لابيد، حزب الله اللبناني، بالقول: ”إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصدي لأي تهديد، ونحن لا نسعى للمواجهة؛ لكن أي شخص يحاول المس بسيادتنا أو مواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحًا“.

وأضاف لابيد: ”عدوان حزب الله غير مقبول، ويمكن أن يجر المنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له“، متابعًا: ”تريد إسرائيل أن يكون لبنان جارًا مستقرًا ومزدهرًا لها، ولا يشكل منصة لارتكاب الاعتداءات الإرهابية من قبل حزب الله، وأداة تعمل في خدمة إيران“.

وأشار لابيد، إلى أن ”أنشطة حزب الله تعرض لبنان ومواطنيه للخطر“، وذكر أن ”إسرائيل تواصل العمل ضد كل وكيل من وكلاء إيران الإرهابيين في المنطقة وبشكل عام، وسنتحرك بأنفسنا وبالتعاون مع غيرنا من دول هذه المنطقة لكي نحبط المساعي الإيرانية الرامية لزعزعة الاستقرار الإقليمي“.

ومن ناحيته قال وزير الدفاع بيني غانتس، إن ”إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لكي ينعم جيرانها بالازدهار، وهي مستعدة للتحرك دائمًا في سبيل حماية مواطنيها“، متابعًا: ”نحن جاهزون على كافة الأصعدة جوًا وبرًا وبحرًا وسيبرانيًا“.

وأضاف غانتس: ”تعرف الدولة اللبنانية كما يعرف قادتها جيدًا، أنه إذا ما اختاروا مسار النار، فإنهم سيتعرضون لأذى كبير، أما إذا ما اختاروا مسار الاستقرار فهم سيساعدون بذلك مواطني لبنان“، بحسب قوله.