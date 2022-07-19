خلال لقائه بوتين.. خامنئي يحذر من "الخداع الغربي"

حذَّر المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في طهران، اليوم الثلاثاء، من أنه يجب ”توخي الحذر من الخداع الغربي“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن خامنئي ”أبلغ بوتين بأن على طهران وموسكو توخى الحذر من الخداع الغربي“، داعيًا إلى ”تعاون طويل الأمد بين طهران وموسكو“.

ودعا خامنئي، خلال اللقاء، إلى ضرورة ”طرد“ الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا.

وأشار إلى ”احتلال الأمريكيين للمناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات (في سوريا)، ويجب طردهم من تلك المنطقة“، وذلك حسب ما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي.

وأضاف المرشد أن ”أمريكا والغرب، اليوم، أضعف من ذي قبل، ورغم جهودهما ونفقاتهما تراجع نجاح سياساتهما في منطقتنا، خاصة في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين“، حسب رأيه.

واعتبر أن ”التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا مفيد للغاية لكلا البلدين“، منوهًا إلى أن ”هناك العديد من التفاهمات والعقود بين البلدين، بما في ذلك في قطاع النفط والغاز والتي تجب متابعتها وتنفيذها حتى النهاية“.

وأشار خامنئي إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قال: ”الحرب قضية قاسية وصعبة، والجمهورية الإسلامية ليست سعيدة على الإطلاق، لأن الناس العاديين يعانون منها، ولكن في حالة أوكرانيا، إذا لم تأخذ زمام المبادرة، لكان الطرف الآخر قد تسبب في الحرب بنفسه“.

وبين أنه ”لولا التصدي الروسي للناتو في أوكرانيا لافتعلت الدول الغربية لاحقًا نفس هذه الحرب بحجة شبه جزيرة القرم“، حسب قوله.

من جهته، أشار الرئيس الروسي بوتين إلى جذور الخلافات مع أوكرانيا، حيثُ قال: ”لا أحد يؤيد الحرب، وخسارة أرواح الناس العاديين مأساة كبيرة، لكن سلوك الغرب جعلنا لا نملك خيارًا سوى الرد“.

واعتبر أن ”العقوبات الغربية ضد روسيا ضارة بالغرب، والنتيجة مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط، وأزمة الإمدادات الغذائية“.

وأوضح أن ”روسيا وإيران تعملان على تصميم طرق جديدة لاستخدام العملات الوطنية في العلاقات بين البلدين“، مبينًا أنه ”يجب أن تكون منطقة شرق الفرات تحت سيطرة القوات العسكرية السورية“.

ولفت بوتين إلى أن ”إيران وروسيا بشكل مشترك تعملان على مكافحة الإرهاب في سوريا، وتحاولان تطوير التعاون بين البلدين في المجال العسكري، فضلًا عن التعاون الثلاثي والمناورات مع الصين“.

وفي السياق، التقى بوتين أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في طهران.

وأعلن الرئيس الروسي خلال اللقاء عن ”إحراز تقدم“ في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال بوتين متوجّهًا إلى أردوغان في تصريحات أوردها الكرملين في بيان: ”أود أن أشكركم لجهود الوساطة التي بذلتموها، لاقتراحكم تركيا كميدان مفاوضات حول مشكلات الإنتاج الغذائي ومشكلات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود“.

وأضاف: ”بفضل وساطتكم، أحرزنا تقدّمًا. لم تحلّ كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيّد“.

ويزور بوتين وأردوغان طهران لإجراء مباحثات مع نظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن النزاع في سوريا إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.