فائزة رفسنجاني تدعو لإلغاء قانون الحجاب في إيران

اعتبرت الناشطة السياسية الإيرانية البارزة فائزة هاشمي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الحجاب فقد قابليته بين الإيرانيين، داعية الحكومة إلى إلغائه.

وقالت هاشمي، وهي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في مقابلة نشرتها صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية إن ”قانون الحجاب فقد قبوله بين الإيرانيين، ولو كنت مسؤولة لقمت بإلغاء قانون الحجاب“.

وأشارت الناشطة الإيرانية إلى قانون الحجاب الذي فرضه النظام، العام 1979، بقولها: ”ذات مرة خرج الناس وأيدوا قانون الحجاب، والآن مرت أجيال عدة ولم تعد تلك الظروف موجودة“.

وشددت فائزة هاشمي على ضرورة أن تقوم إيران بتحديث سياستها الداخلية والخارجية في ظل الظروف القائمة.

وانتقدت كذلك تعامل الشرطة بالقوة ضد النساء بفرض الحجاب، واعتقال الفتيات المناهضات للحجاب.

وتساءلت: ”كيف يجب على المدافعين عن الحجاب أن يأتوا بحرية إلى ملعب آزادي للدفاع عن رأيهم، لكن لا ينبغي أن نسمح لمعارضات الحجاب بالحضور؟“.

واعتبرت الناشطة الإيرانية أنه ”مع هذا القانون (فرض الحجاب)، لم يتم التعليم الإسلامي فقط، بل أصبح بعض الناس ضد الإسلام“.

وحول علاقة إيران مع روسيا والصين، قالت هاشمي: ”بالنسبة للعلاقة مع روسيا، أصبحنا طوعًا مستعمرة لروسيا والصين“.

وشهدت إيران، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة احتجاجات للنساء ضد الحجاب، عبر نشر صورهن عبر منصات التواصل الاجتماعي دون حجاب، ولاقت هذه الخطوة دعمًا من بعض الرجال الإيرانيين.

وجاءت هذه الخطوة مع قيام الحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتشديد الإجراءات على فرض الحجاب عبر تسيير دوريات للشرطة النسائية في مختلف المدن لتعقب الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب.

وتعهدت السلطات القضائية، وقوات الأمن الإيرانية، باعتقال الفتيات اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب، فيما منعت مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الواقعة شمال شرق إيران، إنجاز المعاملات للفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب.