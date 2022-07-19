صحيفة إيرانية: السفير الروسي يتدخل بشؤون بلادنا وعلى موسكو تغييره

طالبت صحيفة مقربة من معسكر التيار المتشدد في إيران، بتغيير سفير موسكو لدى طهران لوان جاغاريان، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بوتين قد وصل إلى طهران ظهر اليوم، في زيارة رسمية، لحضور قمة مع نظيريه الإيراني والتركي تتمحور حول النزاع في سوريا، مع التطرق لتداعيات غزو موسكو لأوكرانيا.

وهاجمت صحيفة ”جمهوري إسلامي“، ما أسمته ”تدخلات السفير الروسي في طهران بالشؤون الداخلية“.

وأضافت أن ”هذا السفير يحاول هذه الأيام تكرار العروض التدخلية للسفيرين الروسي والبريطاني في عهد الدولة القاجارية في إيران“.

وكتبت تحت عنوان ”السفير الروسي وآداب عصر القاجار“، أن ”لوان جاغاريان يستمر بتدخله في الشؤون الداخلية لإيران وتصرفاته الاستفزازية والوقحة في كثير من الحالات، ويطالب الحكومة الإيرانية بمئات الملايين من اليورو بحجة أن أتباعه يحاولون تسجيل نقاط على طهران“.

وأشارت إلى أن ”لهجة جاغاريان المهينة إلى جانب بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأخرى، أرادت وضع ممثل الكرملين في مكانه من أجل الإساءة إلى كبرياء إيران“.

وكان لوان جاغاريان قد قال الإثنين، خلال مقابلة مع صحيفة ”شرق“ الإصلاحية، إن ”إيران مدينة لنا بمئات الملايين من اليورو لبناء محطة بوشهر للطاقة الواقعة جنوب إيران“.

وأضاف أن ”إيران لم تدفع حتى الآن هذه المبالغ“.

وكان السفير يشير إلى الرقم الذي سبق أن أعلن عنه علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وهو 500 مليون يورو.

لكنه لم يذكر الرقم بالضبط واكتفى بالقول إن الجمهورية الإسلامية لم تدفع الملايين من اليورو“.

وأوضح أن ”هناك بعض الأشياء التي لا أريد الكشف عنها، لكن الواضح أن إيران مدينة لنا بعدة ملايين من اليورو ولا تدفع“.

وحسب الصحيفة الإيرانية فإن ”مثل هذا التظاهر واستخدام مصطلح إفشاء لسفير ما هو إلا إهانة مكشوفة وتهديد أيضًا ويعتبر جريمة، والتعليق على الديون خارج عن واجبات السفير“.

في السياق، اعتبرت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، أن السفير الروسي في طهران يكثف تدخلاته وشتائمه بينما تلوذ الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية بالصمت حياله، واصفة تصريحاته الأخيرة بـ“الوقحة“.