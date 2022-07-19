تركيا "تتمسك" بانسحابها من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد مجلس الدولة التركي، الثلاثاء، انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن ”الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 آذار/مارس 2021، المتعلّق بإلغاء اتفاقية إسطنبول“.

ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وخرجت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص عندما أُعلن الانسحاب من الاتفاقيةن في مارس/ آذار 2021، كما تعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات لاذعة من جانب الدول الأوروبية.

وتضع هذه الاتفاقية الموقّعة من جانب 36 دولة، إطارا قانونيا ومؤسساتيا لمكافحة العنف ضد المرأة.

وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها في 2011، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية، وتهدّد بنية الأسرة التقليدية. ويعتبر ناشطون نسويون أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.

وقالت محامية منصة We Will Stop Feminicides إيبيك بوزكورت، إن ”مجلس الدولة اعتبر أن الرئيس التركي استخدم سلطته الاستنسابية، هذا الأمر مخيف من وجهة نظر قانونية، كان ينبغي على القضاء التركي أن يوقف هذا الخطأ“.