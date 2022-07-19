إصابة إسرائيلي "بجراح بالغة" إثر عملية طعن في القدس

أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح بالغة، بعد تعرضه لعملية طعن في مدينة القدس، فيما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على منفذ العملية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء.

مشاهد متداولة لعملية طعن مستوطن في #القدس وقتل الشرطة الإسرائيلية لمنفذ العملية pic.twitter.com/nwZiiHdYar — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 19, 2022

وبحسب موقع ”i24news“ الإسرائيلي، فإن إسرائيليا ”أصيب بصورة خطيرة في عملية طعن بمدينة القدس“.

من جانبه، ذكر موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما تعرض للطعن، مساء الثلاثاء، في حافلة في منطقة مفرق راموت بمدينة القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”تم استدعاء قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتحييد منفذ الطعن، فيما تم نقل الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك“.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، فيما تضاربت الأنباء حول حالته الصحية، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه فارق الحياة، فيما أشارت مصادر إسرائيلية أخرى إلى أنه أصيب بجراح متوسطة.

وتأتي عملية الطعن بعد فترة هدوء، حيث اندلعت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري موجة من التوتر الأمني تخللتها عمليات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل أكثر من 15 إسرائيليا.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ في وقت سابق إن 15 إسرائيليًا قتلوا في غضون شهر إثر سلسلة عمليات فلسطينية مسلحة، خلال الفترة ما بين مارس وأبريل الماضيين.