أوكرانيا تقصف جسرا رئيسا في خيرسون بصواريخ أمريكية

قال مسؤول إقليمي معين من روسيا، الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت جسرا رئيسا في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا جنوب أوكرانيا بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة.

ورأى محللون عسكريون أن أنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة ”هيمارس“، التي وصلت حديثا والأكثر دقة وأبعد مدى من قطع المدفعية الأخرى، يمكن أن تغير الدفة لمصلحة كييف في محاولتها شن هجوم مضاد في جنوب أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء، قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة التي عينتها موسكو لمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، إن ”أوكرانيا قصفت جسر أنتونيفسكي وأصابته بأضرار لكن دون أن يلحق أذى بأحد“، مضيفا أن ”الجسر الذي يبدو أن أربع فتحات كبيرة حدثت في أرضيته سيتم ترميمه“.

والجسر الذي يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا هو إحدى نقطتي عبور فقط إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الجانب الغربي من النهر، وهي الأراضي التي تشمل خيرسون المدينة الرئيسة في المنطقة التي كان يقطنها 280 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

واستولت روسيا على خيرسون والمنطقة المحيطة بها دون مقاومة تُذكر في الأيام الأولى من الغزو، لكن المسؤولين الأوكرانيين تحدثوا عن هجوم مضاد مزمع تُستخدم فيه الأسلحة المقدمة من الغرب لاستعادة المنطقة.