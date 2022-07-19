في غياب مرشح منافس.. نتنياهو يحتفظ بزعامة حزب "الليكود" لولاية جديدة

أصبح رئيس حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، زعيمًا لحزبه لولاية جديدة، وذلك بعد غياب منافسيه على المنصب في الانتخابات التمهيدية للحزب، إذ لم يقدم أي من أعضاء ”الليكود“ أوراق ترشحه لمنافسة نتنياهو.

وقالت صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم الثلاثاء، إن نتنياهو هو المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة حزب ”الليكود“، مشيرة إلى أنه وعلى إثر ذلك قررت لجنة الانتخابات في الحزب عدم إجراء انتخابات لزعامة الحزب.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى تقدم حزب ”الليكود“ في انتخابات الكنيست المقبلة، وإمكانية حصوله على نحو 35 مقعدًا.

كما ترجح استطلاعات الرأي، أن تتمكن كتلة ”الليكود“ من حصد 61 مقعدًا؛ ما سيؤدي إلى تشكيل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما تواجه الأحزاب الإسرائيلية خلافات داخلية، وسط توقعات بمستقبل سيئ لبعضها والتي لا يمكن أن تتجاوز نسبة الحسم.

ويعارض أحزاب من اليمين الإسرائيلي، مثل: ”أمل جديد“ الذي يقوده جدعون ساعر، و“إسرائيل بيتنا“ الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، ويطالبون أعضاء ”الليكود“ باختيار زعيم جديد لحزبهم.

وأمس الاثنين، كشف تقرير لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن حزب ”الليكود“ الذي يعتبر أكبر الأحزاب الإسرائيلية يواجه مشكلة تتمثل في قرار محكمته القاضي بانتخاب ممثلي الدوائر من قبل أعضاء الحزب، وليس أعضاء مركز الليكود كما جرت العادة سابقًا.

وأوضح التقرير، أن القرار أثار غضبًا كبيرًا بين أعضاء الحزب، خاصة أولئك الذين يتمتعون بسلطة كبيرة، مشيرًا إلى أن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو أراد منع تشكيل حزب داخل الليكود من قبل أعضاء الكنيست الأقوياء.