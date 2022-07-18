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أخبار

ريشي سوناك يتقدم المتنافسين على خلافة بوريس جونسون
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 19:42 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 20:10 GMT

ريشي سوناك يتقدم المتنافسين على خلافة بوريس جونسون

واصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك تقدمه في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، مع تقلص الفجوة بين بيني موردنت وليز تراس للحلول في

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المصدر: أ ف ب

واصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك تقدمه في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، مع تقلص الفجوة بين بيني موردنت وليز تراس للحلول في المركز الثاني قبل الانتخابات النهائية.

وبينت النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين، حصول ريشي سوناك على 115 صوتًا متقدماً على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (82 صوتًا)، ووزيرة الخارجية ليز تراس (71 صوتًا).

وحلت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك في المركز الرابع مع 58 صوتا، فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات الذي جمع 31 صوتا.

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