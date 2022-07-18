إسرائيل تعترض طائرة مُسيرة انطلقت من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، إنه اعترض طائرة مٌسيرة صغيرة دخلت البلاد من لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أنه ”من المرجح أن تكون جماعة حزب الله المدعومة من إيران هي التي أرسلتها“، حسبما أوردت ”رويترز“.

وأشار إلى أن ”إسرائيل تعقبت الطائرة المسيرة خلال تحليقها“، موضحا أن ”قوات الدفاع الإسرائيلية ستواصل العمل لمنع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية“.

ومطلع الشهر الجاري، أكّد حزب الله اللبناني، أنه أطلق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه منطقة متنازع عليها مع إسرائيل قرب حقل غاز في البحر المتوسط.

وقال حزب الله في بيان مقتضب نقلته ”فرانس برس“: ”قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية“.

وأضاف البيان: ”أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة“، دون تقديم تفاصيل إضافية، وتمت الإشارة إلى اعتراض إسرائيل الطائرات المسيرة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرات الثلاث قرب منصة غاز ”كاريش“ في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها، إن إحدى المسيرات اعترضت بوساطة طائرة مقاتلة، بينما اعتُرضت الطائرتان الأخريان ”بصاروخ باراك“ أطلق من سفينة حربية.

وأضاف أدرعي في سلسلة تغريدات له عبر ”تويتر“ أن ”الطائرات المسيرة اقتربت من جهة ‎لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل“.