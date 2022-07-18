تركيا تهدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد للناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا ستوقف طلبي فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما لم تلتزما بالتعهدات التي قطعتاها على نفسيهما الشهر الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف أنه ”يعتقد أن السويد لا تلتزم بشكل جيد حاليا“.

وكانت كل من فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام لحلف ”الناتو“ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما قوبلتا بمعارضة من تركيا التي تتهمهما بدعم جماعات تعتبرها إرهابية.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقا في قمة حلف الأطلسي بمدريد، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لرفع حق النقض التركي مقابل تعهدات بخصوص مكافحة الإرهاب وتصدير الأسلحة.

وقالت تركيا، إنها ”ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق لتصدق على طلبي الدولتين بالانضمام إلى عضوية الحلف“.

وبررت تركيا رفضها المطلق لقبول عضوية البلدين، بأنهما من أكثر الدول دعما للتنظيمات المسلحة التي تهدد أمنها القومي، رغم أن تلك التنظيمات تصنفها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيمات إرهابية.

وأوضحت أنقرة أن كلتا الدولتين تستقبلان على أراضيهما العديد من قيادات تلك التنظيمات المطلوبة أمنيا من قبل القضاء التركي، وترفضان تسليمهم لمحاكمتهم، وتمتنعان عن الرد على حوالي 33 طلبا رسميا لاستلامهم خلال السنوات الخمس الماضية، في نفس الوقت الذي قامتا فيه بدعم التنظيمات المسلحة التي تحارب الدولة التركية سياسيا وعسكريا ولوجستيا.