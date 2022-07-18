بوتين: لا يمكن عزل روسيا عن العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، إن ”من المستحيل“ عزل روسيا عن باقي العالم.

وأضاف بوتين خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر من خلال الفيديو: ”كما تعلمون لا يمكنك فقط في عالم اليوم رسم دائرة حول كل شيء‭‭..‬‬ ووضع سياج ضخم، فهذا غير ممكن“.

وشدد على أنه ”يجب على موسكو التركيز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات السريعة النمو“.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في شباط/ فبراير الماضي، كرر الغرب أن روسيا باتت دولة معزولة عن العالم، في ظل العقوبات الكبيرة عليها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتبرت موسكو أن الدول الغربية ”أخفقت“ في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، حيث تعرضت موسكو لانتقادات شديدة بسبب حربها على أوكرانيا.

وحينها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام، إن ”خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية“.

ونفت أن يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قاطع الاجتماعات، علما أن مشاركين أكدوا أن الوزير الروسي غادر اجتماعات عدة تخللها انتقاد للهجوم الروسي على أوكرانيا.