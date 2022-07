اعتقال صحافية روسية اقتحمت بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب

اعتُقلت الأحد في روسيا الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي أصبحت وجها معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب في أوكرانيا، وفق ما قال محاميها ومقربون منها.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي بشأن أسباب هذا الاعتقال لكنه يأتي بعد أيام قليلة على تظاهر أوفسيانيكوفا بمفردها قرب الكرملين، ملوحة بلافتة تنتقد التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.

ونشر مقربون من الصحافية رسالة على صفحتها بموقع تلغرام جاء فيها أن ”مارينا أوقِفت. لا توجد أي معلومة عن مكان وجودها“، وهو ما أكده أيضا محاميها لوكالة ريا نوفوستي للأنباء.

وكانت موظفة في القناة الأولى الروسية اقتحمت البرنامج الإخباري الرئيسي للاحتجاج على غزو أوكرانيا، رافعة لافتة كتب عليها ”أوقفوا الحرب“.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022