صحيفة عبرية: قراصنة إيرانيون يستهدفون موقع وزارة الصحة الإسرائيلية

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، مساء اليوم الأحد، إن مجموعة قراصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم ”الطاهرة“، تبنت هجومًا سيبرانيًا استهدف موقع وزارة الصحة الإسرائيلية.

ووصفت الصحيفة العبرية الهجوم السيبراني الذي نفذته المجموعة الموالية لإيران بـ“الاستثنائي“، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك لا يتوافر الموقع للإسرائيليين في الخارج؛ لكنه لا يزال متاحًا لمتصفحي الإنترنت من داخل إسرائيل.

وأشارت إلى أنه ”يتم التعامل مع هذه المسألة من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية والوحدات الحكومية المتخصصة بالهجمات السيبرانية“.

وبينت الصحيفة أن ”القراصنة الإيرانيين يقومون بالتسلل إلى المواقع الإسرائيلية عبر إغراق الخادم بالأوامر، ويتسببون بتحميل يؤدي إلى تعطيل الموقع“، لافتة إلى أن ذلك لا يمكن أن يؤدي لسرقة البيانات، وفق تقديرها.

ولفتت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية هاجمت المجموعة مواقع إسرائيلية عدة، أبرزها هيئة المطارات والبريد الإسرائيليين وموقعي بلدية القدس، وشركة رافائيل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمتخصصة بالصناعات العسكرية.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، إنه في بداية الشهر، سرَّب قراصنة إيرانيون معلومات عن أكثر من 300 ألف إسرائيلي من مواقع سياحية، حيث تبنت مجموعة هاكرز إيرانية المسؤولية عن هذا الهجوم السيبراني.

وفي وقت سابق، كشفت الشبكة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية، تفاصيل مشروع جديد يتضمن إنشاء قبة إلكترونية للتصدي للهجمات السيبرانية التي شهدت تزايدًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الشبكة، غابي بورتنوي، إن ”مشروع القبة الإلكترونية للتصدي للهجمات السيبرانية المختلفة يستهدف الأنظمة والمواقع الحكومية والخاصة الإسرائيلية“، مؤكدًا أنه ”وفقًا للبيانات، فقد منعت إسرائيل، العام الماضي، وحده 1500 هجوم سيبراني ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية“.

وأوضح بورتنوي أن ”إيران أصبحت لاعبًا رئيسًا بالنسبة لنا في المجال الإلكتروني السيبراني، إلى جانب حركة حماس بغزة، وحزب الله في لبنان“، متابعًا: ”لقد اتسع نطاق المهاجمين في الساحة الإلكترونية، ليشمل أيضًا مهاجمين إضافيين ومجموعات مهاجمة وفروع دول ومنظمات إجرامية وأفرادًا، وغير ذلك“.

يذكر أن الهجمات السيبرانية المتبادلة بين إسرائيل وإيران تصاعدت بشكل كبير جدًا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى لإحداث أضرار لدى الجانبين.