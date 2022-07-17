الأمم المتحدة تحث طالبان على "المرونة" للإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الدبلوماسي الألماني، ماركوس بوتزيل حركة طالبان، إلى إبداء المرونة، من أجل الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة بقرار من الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء ”جمهور“ الأفغانية المستقلة، إن رئيس البعثة الأممية بحث مع مسؤولي طالبان في ولاية ننكرها الواقعة شرق أفغانستان، العديد من القضايا“.

ونقلت عن ماركوس بوتزيل قوله إنه ”إذا لم تفتح مدارس الفتيات، فقد يتم قطع المساعدات المالية من المجتمع الدولي لأفغانستان“.

وقال بوتزيل في ننكرهار إن ”على طالبان إبداء المرونة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتعليم الفتيات من أجل الحصول على الأموال الأفغانية المجمدة“.

وشدد على ضرورة فتح مدارس للفتيات فوق الصف السادس من أجل الاستمرار وجذب المساعدات الدولية، مشيرًا إلى أن ”تعليم الفتيات قيمة بالنسبة للأمم المتحدة، وإعادة فتح مدارس الفتيات ستكون مجالًا لمعونة عالمية مواتية ”.

كما تطرق في هذا الاجتماع إلى المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة بشأن الإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار، وقال ماركوس بوتزيل ”إنه من أجل الإفراج عن هذه الأموال، يجب على طالبان التحلي بالمرونة، واتخاذ الخطوات فيما يتعلق بحقوق الفتيات وعملهن وتعليمهن وفي مجالات أخرى“.

وبعد وصول طالبان إلى السلطة، في منتصف آب/أغسطس العام الماضي، تم طرد الموظفات من مكاتب مختلفة، وتم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس لمدة عام تقريبًا.

وأدى هذا القرار إلى ردود فعل سلبية وإدانات محلية ودولية واسعة النطاق، ومسؤولو طالبان يتعرضون لضغوط بسبب إغلاق مدارس البنات.

وكانت مصادر إخبارية أفغانية، تحدثت مسبقًا بأنه من المقرر أن يعقد مسؤولون في وزارتي التربية والتعليم في حكومة طالبان مؤتمرًا صحفيًا في كابول، بخصوص إعادة فتح مدارس البنات.

وتطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من طالبان احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وحرية التعبير في أفغانستان، وفتح أبواب المدارس للفتيات، والسماح لوسائل الإعلام للعمل بحرية.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، قال زعيم حركة طالبان الأفغانية، الملا هبة الله آخوند زادة، إن الحركة تبحث عن إقامة علاقات دبلوماسية جيدة وقوية مع العالم أجمع بما في ذلك الولايات المتحدة.

ولم تعترف الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، بحكومة طالبان التي تشكلت، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم حظر أصول البنك المركزي الأفغاني من قبل واشنطن.