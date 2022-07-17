مستشار لخامنئي يدعو لإطلاق حوار إقليمي بحضور السعودية وتركيا ومصر وقطر

دعا كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، اليوم الأحد، إلى إطلاق حوار إقليمي مع السعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرها من الدول.

وقال خرازي في مقابلة مع قناة ”الجزيرة“، ”نريد أن نبدأ حوارًا إقليميًا بحضور دول مهمة مثل السعودية وتركيا ومصر وقطر ودول أخرى، والحل الوحيد للأزمات الإقليمية هو تشكيل مجمع حوار إقليمي لحل الخلافات السياسية والأمنية“.

واعتبر خرازي أن ”الحديث عن الناتو في الشرق الأوسط فكرة سطحية وقد أكدت المملكة العربية السعودية أنها ليست مطروحة على الطاولة“.

ولفت إلى أن ”إيران ترحب بتصريح المملكة العربية السعودية بمد يد الصداقة ومستعدون للحوار وإعادة العلاقات معهم إلى حالتها الطبيعية“.

وتابع خرازي أن ”إيران والسعودية دولتان إقليميتان مهمتان وحل الخلافات بينهما سيؤدي لتحول“.

كما رأى مستشار خامنئي أن إيران قادرة على صنع قنبلة نووية من الناحية التقنية، وقال: ”ليس سرا أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، لكن لا قرار لدينا بذلك“، مبينًا أنه ”خلال أيام فقط رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، ويمكن ببساطة رفعها إلى 90%“.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال السبت، إن المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران، مبينًا أن ”يد المملكة لا تزال ممدودة إلى إيران، ونحن حريصون على إيجاد مسار للوصول إلى علاقات طبيعية مع الجارة إيران“.

ولفت بن فرحان إلى أن ”ذلك مرتبط ارتباطًا أساسيًا بإيجادنا تفاهمات تعالج مصادر قلق- ليس فقط المملكة العربية السعودية- لكن كافة دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية“.