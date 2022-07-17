إيران تصدر قرارات بالعفو وتخفيف العقوبة لأكثر من ألفي سجين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، عفوا أو تخفيفا للعقوبة لأكثر من ألفي سجين في إيران بمناسبة حلول أعياد دينية، من بينهم محكومون بالإعدام، بحسب ما أفادت مصادر رسمية الأحد.

ووافق خامنئي على ”مقترح العفو أو خفض العقوبة عن 2272 سجينا من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول عيدي الأضحى والغدير الأغر“، وفق موقعه الإلكتروني الرسمي.

ويصدر خامنئي سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.

وأوضح موقع ”ميزان أونلاين“ التابع للسلطة القضائية أن من بين المشمولين بالإجراء، 43 من المحكومين بالاعدام، وأن العدد الاجمالي لمن سيفرج عنهم يبلغ 811.

وأحيت إيران عيد الأضحى في 10 تموز/يوليو، وتحيي عيد الغدير غدا الإثنين.