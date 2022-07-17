من هو عاصم غفور الموقوف بالإمارات؟

أوقفت الإمارات المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، الأمريكي عاصم غفور، بعد إدانته غيابيًا، بتهمة ”ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسيل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته“.

وقضت محكمة غسيل الأموال في أبوظبي بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار)، مع إبعاده عن دولة الإمارات.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: ”سأقول إنه لا يوجد مؤشر على أن الأمر له علاقة بخاشقجي أو أي شيء آخر“.

وعاصم غفور هو محام أمريكي من أصل هندي ولد في الولايات المتحدة، وعمل في أروقة السياسة الأمريكية بعد تخرجه في القانون من جامعة تكساس.

عمل كمستشار قانوني لحاكم تكساس وكون شبكة من العلاقات مع السياسيين في واشطن قبل أن يؤسس مكتب المحاماة الخاص به أواخر التسعينيات.

ومنذ ذلك الحين ارتبط غفور بالتنظيمات المتصلة بجماعة الإخوان، مثل منتظمة كير الذراع الأمريكي للجماعة، كما تربطه علاقة قوية بنهاد عوض رئيس منظمة كير.

ودافع غفور عن تنظيمات وشخصيات متشددة من المتهمين بالضلوع في أحداث 11 سبتمبر، وشخصيات أخرى اتهمت بالتشدد مثل سلمان العودة وسفر الحوالي.

وخلال السنوات الأخيرة نشط عاصم غفور كمستشار قانوني لمنظمات مرتطبة بجماعة الإخوان والمعارضة السعودية، حيث يعد المستشار القانوني لمنظمة DAWN التي أسستها شخصيات مثل عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المتهم بالتشدد سلمان العودة.

وعمل غفور كذلك مع منظمة أخرى تدعى ذوينا المؤسسة من قبل معارضين سعوديين، مثل عبدالرحمن الحوالي ابن الداعية السعودي المتشدد سفر الحوالي.

وأكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14 يوليو /تموز فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابيا في قضية غسيل أموال استنادا إلى أدلة اطلعت عليها المحاكم الإماراتية.

وقال المسؤول الإماراتي ردا على طلب رويترز التعليق، إن الإمارات وافقت على طلب السفارة الأمريكية حصول غفور على زيارة قنصلية، وأضاف أن الحكم صادر غيابيا مما يعطي الحق لغفور لطلب إعادة محاكمة.

وتابع ”تلقينا الطلب وتمت الموافقة عليه مما أدى إلى إعادة فتح القضية والإجراءات القانونية المترتبة على ذلك جارية“.