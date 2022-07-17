جيل بايدن محبطة: زوجي محاصر بالأزمات

أعربت جيل زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إحباطها إزاء التقدم المتعثر لفترة ولاية زوجها في البيت الأبيض ملقية باللوم على الأزمات المستمرة التي تواجهه.

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، عن السيدة الأولى في أمريكا، خلال حملة جمع تبرعات بولاية ماساتشوستس السبت، قولها إن ”زوجها يواجه باستمرار تحديات بسبب أزمات غير متوقعة في أثناء وجوده في منصبه“.

وجاءت تصريحات جيل بايدن في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية الرئيس إلى 33% وفقًا لاستطلاع حديث أجرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الذي أشار أيضًا إلى أن 13% فقط من الأمريكيين يقولون إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت ”كان لدى الرئيس الكثير من الآمال والخطط لأشياء يريد القيام بها، لكن في كل مرة يستدير فيها كان عليه أن يعالج مشاكل اللحظة“، موضحة أنها ”ستلتقي الأسبوع المقبل مع أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا، التي التقت بها آخر مرة في أيار/مايو الماضي خلال رحلة غير معلنة إلى أوكرانيا“.

وأشارت جيل إلى ”العنف المسلح وقرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض والحرب في أوكرانيا، باعتبارها مشاكل لم يتوقعها الرئيس، لقد ألقِيت أشياء كثيرة في طريقه للتو، من كان يفكر في أي وقت مضى بشأن قرار المحكمة العليا، ربما رأينا ذلك قادمًا لكننا لم نصدق ذلك كما أن عنف السلاح في هذا البلد مروّع تمامًا، لماذا نفعل ذلك كما إننا لم نتوقع حرب أوكرانيا“.

وأفادت ”شعرت بأني مرتبكة في دوري كسيدة أولى، وتم دفعي بشكل غير متوقع في اتجاهات أخرى، كنت أقول لنفسي حسنًا كنت سيدة ثانية عملت في كليات المجتمع. عملت في عائلات عسكرية. لقد عملت في علاج السرطان كان من المفترض أن تكون هذه مجالات تركيزي، لكن بعد ذلك عندما وصلنا إلى البيت الأبيض كان عليّ أن أكون مع كل ما يحدث، السيدة الأولى“.

ولفتت بايدن إلى أنه ”بينما أيدت الحق بالاحتجاج ضد قرار المحكمة العليا فإن الغضب من القرار لا يكفي بما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأسبوع الماضي عندما شجع النساء على الاستمرار في الاحتجاج ، فالاحتجاج مهم للغاية، أخبرت أفراد أسرتي أن عليهم التفكير في فعل أكثر من الاحتجاج، فقد صعد الكثير من الفتيات الصغيرات بمن فيهن حفيداتي إلى المحكمة العليا، حسنًا هذا جيد لكن ماذا ستفعل بعد ذلك؟، تشعر بالرضا عن نفسك لأنك عبرت عن رأيك لكن ماذا ستفعل بعد ذلك وما خطتك؟“.