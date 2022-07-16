بينهم بومبيو وبولتون.. إيران تفرض عقوبات على 61 أمريكيا

قالت إيران، اليوم السبت، إنها فرضت عقوبات على 61 أمريكيا آخرين، منهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لدعمهم جماعة إيرانية معارضة، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات استمرت شهورا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى طريق مسدود.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسؤولين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة ”مجاهدي خلق“ المعارضة في المنفى، من بينهم رودي جولياني محامي الرئيس السابق دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.

وسمحت العقوبات، التي صدرت ضد عشرات الأمريكيين في الماضي لأسباب مختلفة، بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.

وهناك تقارير عن مشاركة جولياني وبومبيو وبولتون في فعاليات منظمة ”مجاهدي خلق“ وتعبيرهم عن دعمهم للجماعة.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت إيران عقوبات على 51 أمريكيا، وأدرجت 24 أمريكيا آخرين في القائمة السوداء في شهر أبريل/نيسان الماضي، في تحركاتها الأخيرة ردا على العقوبات.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في فيينا واستمرت في قطر في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن المفاوضات تتعثر منذ شهور.