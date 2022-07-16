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الرئيس الأمريكي بايدن يغادر السعودية مختتمًا أول زيارة للشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 14:12 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 14:55 GMT

الرئيس الأمريكي بايدن يغادر السعودية مختتمًا أول زيارة للشرق الأوسط

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية بعد زيارة استمرت ليومين، شارك خلالها في "قمة جدة للأمن والتنمية" التي شهدتها المدينة

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غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية بعد زيارة استمرت ليومين، شارك خلالها في ”قمة جدة للأمن والتنمية“ التي شهدتها المدينة الساحلية.

وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في وداع الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

واختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة، وقد شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وسعى بايدن خلالها لطرح رؤية جديدة للدور الأمريكي في المنطقة الاستراتيجية التي تعصف بها الصراعات والغنية بموارد الطاقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمة له، ألقاها خلال القمة في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق الأوسط.

وحث الزعماء المجتمعين في قمة عربية، على رؤية حقوق الإنسان باعتبارها قوة كبيرة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي.

 

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