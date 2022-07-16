بايدن: أمريكا ستضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا مطلقًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، خلال كلمة له في ”قمة جدة للأمن والتنمية“، إن ”أمريكا ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا مطلقًا“، مؤكدًا أننا ”نتطلع لمعرفة ما سيحدث في الشهور المقبلة بخصوص إنتاج النفط“.

وأَضاف: ”ما زال من الممكن أن نتعاون معا حتى لو لم نتفق دائمًا على كل شيء“.

وقال بايدن: ”لن ننسحب ونترك فراغًا تملؤه روسيا أو الصين أو إيران“، وإن ”أمريكا ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط“.

وتابع في كلمته: ”سنواصل التعاون في أنشطتنا لمكافحة الإرهاب مع كل بلد على هذه الطاولة“.