اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"

اكتمل وصول القادة والوفود الخليجية والعربية، اليوم السبت، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية الأمريكية ”قمة جدة للأمن والتنمية“، التي ستُعقد اليوم.
ووصل وفود وقادة كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جدة.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، السبت، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ #محمد_بن_زايد في مطار #جدة#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/HRqSEj1HWd
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
كما استقبل ولي العهد السعودي ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر في مطار جدة.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر في مطار #جدة#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/TgLb4pO6Y1
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
واستقل محمد بن سلمان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى في مطار جدة.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل ملك البحرين #حمد_بن_عيسى في مطار #جدة#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/z1Rq3FA9c8
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
كما وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار جدة، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني لدى وصوله مطار #جدة#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/tBODhQfrYo
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
واستقبل ولي العهد السعودي وصل أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان #عمان لدى وصوله مطار #جدة#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/GfBZ70CWUZ
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
ووصل كذلك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مطار جدة، واستقبله ولي العهد السعودي.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي في مطار #جدة#إرم_نيوز #ولي_العهد #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/yw105pVGKR
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
في حين هبطت طائرة الملك عبدالله الثاني في مطار جدة، قادما من الولايات المتحدة، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل العاهل الأردني الملك #عبدالله_الثاني لدى وصوله مطار #جدة#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/2iHGqjDn8e
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2022
وكان محمد بن سلمان استقبل، الجمعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له.
عناق حار بين #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ورئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي#إرم_نيوز #القمة_السعودية_الأمريكية #SaudiUSSummit pic.twitter.com/RefhOgTuDB
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 15, 2022
وتبحث قمة ”جدة للأمن والتنمية“، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.
وبحسب خبراء في الشؤون السياسية، فإن ملفات الطاقة والأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الأميركية العربية واستقرار المنطقة، تأتي على رأس الملفات المهمة التي تتناولها القمة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل الجمعة إلى مطار الملك عبد العزيز، في زيارة هي الأولى من نوعها للسعودية منذ توليه منصبه، ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين.
وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل ظروف وتغيرات كبيرة يشهدها العالم، وتلقي بظلالها على المنطقة والإقليم، وتسعى معها العديد من أقطار المنطقة إلى ترميم التحالفات بغية مواجهة تحديات وتهديدات اقتصادية وأمنية.
ومن المتوقع أن تبحث القمة ملفات رئيسية كالقضية الفلسطينية والحرب في اليمن ومنظومة الأمن الإقليمي، والعلاقات مع إيران وبرنامجها النووي، وملفات التعاون الاقتصادي المشترك في المنطقة.