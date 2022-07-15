اتفاق على فتح معبر "اللنبي" بين الأردن وإسرائيل على مدار 24 ساعة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزيرة المواصلات والنقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي وطاقمها كانوا على اتصال منذ عدة أشهر بجهات أمريكية ومغربية وفلسطينية؛ من أجل العمل على فتح معبر جسر ”اللنبي“ (جسر الملك حسين)، الذي يربط بين الأردن وإسرائيل، بصورة متواصلة.

وقالت ميخائيلي في تغريدة باللغة العربية على حسابها في تويتر: ”بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار ٢٤ ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة“.

وأضافت: ”بودي أن أشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة“.

بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار ٢٤ ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

بودي ان اشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة pic.twitter.com/MY7794IzP1 — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) July 15, 2022

من جهتها، ذكرت القناة السابعة العبرية أنه يتم دفع هذه الخطوة بشكل أكبر في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن المتوقع أن تتحقق بمجرد أن تنضج الظروف اللوجستية، بما في ذلك توظيف القوى العاملة المطلوبة.

وأضافت أن هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة من الخطوات التي روجت لها ودفعتها الوزيرة ميخائيلي، وتهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي، مع وضع إسرائيل كقوة كبيرة في مجال نقل الركاب والعمال والبضائع، وكذلك تقوية الاقتصاد الإسرائيلي.

ومعبر جسر اللنبي (الملك حسين) هو أحد خمسة معابر برية تربط بين إسرائيل وجاراتها من الشرق ومن الجنوب.