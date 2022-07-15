تاريخ النشر:
15 يوليو 2022 12:03 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 13:20 GMT
بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين من منصبه، حسبما أفاد الكرملين الجمعة. وأمر المرسوم بإقالة روغوزين "من
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين من منصبه، حسبما أفاد الكرملين الجمعة.
وأمر المرسوم بإقالة روغوزين ”من منصب المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية روسكوسموس“. وحلّ محلّه نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف.