أردوغان: تركيا أحبطت محاولة انقلاب 2016 "بنضال" الشعب والدولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده أحبطت محاولة الانقلاب الفاشلة قبل 6 سنوات بفضل ما أسماه ”نضالها المجيد“.

جاء كلام أردوغان، في رسالة نشرها، خلال إحياء ”يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية“ الذي يأتي في ذكرى ”محاولة الانقلاب الفاشلة“ ليلة 15 تموز/يوليو 2016، وفقا لما أوردته وكالة أنباء ”الأناضول“ الرسمية.

وأضاف أردوغان أن ”أبناء الشعب التركي كتبوا التاريخ بفضل كفاحهم الأسطوري في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم فتح الله غولن“.

وأشار إلى أن ”النضال المجيد للشعب والدولة معا أحبط محاولة الانقلاب وحقق النصر المبارك“، موجها التحية ”لكل فرد دافع ببطولة عن وطنه وعلمه استقلاله وإرادته الوطنية“.

وتابع أردوغان: ”سنحافظ على روح 15 تموز وسنواصل العمل دون توقف في حب تركيا“.

وقال الرئيس التركي إن ”تاريخ تركيا بات يُصنف في مرحلتين من حيث الديمقراطية والإرادة الوطنية، هما ما قبل يوم 15 تموز/ يوليو وما بعده“.

وأكد أن ”أهمية هذا اليوم تتجلى في كونه رمزا لأول مقاومة مجيدة خاضها شعبنا ضد الانقلابات التي تعرض لها عبر التاريخ“.

واعتبر أن بلاده ”وجهت الرد المناسب لخونة تنظيم غولن (فتح الله غولن) وأسيادهم من خلال التقدم نحو الأمام وليس الانسحاب والتراجع“.